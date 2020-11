Scuola, Azzolina: “Se il contagio rallenta possibile una riapertura graduale prima di Natale” (Di martedì 24 novembre 2020) ROMA – “Non esistono colori politici quando si parla della scuola. Nei prossimi giorni stabiliremo le misure da adottare a dicembre. Stiamo assistendo a una stabilizzazione della curva e se i contagi continueranno a scendere, ci sarà la possibilità di allentare alcune restrizioni, e anche gli studenti delle scuole superiori potranno gradualmente tornare in classe”. Così la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, intervistata da Monica Maggioni per ‘Sette Storie’, su Rai1. Azzolina ha precisato che la chiusura delle scuole superiori è da intendere come una “parentesi” e che è una loro riapertura sarebbe possibile anche prima di Natale. Leggi su dire (Di martedì 24 novembre 2020) ROMA – “Non esistono colori politici quando si parla della scuola. Nei prossimi giorni stabiliremo le misure da adottare a dicembre. Stiamo assistendo a una stabilizzazione della curva e se i contagi continueranno a scendere, ci sarà la possibilità di allentare alcune restrizioni, e anche gli studenti delle scuole superiori potranno gradualmente tornare in classe”. Così la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, intervistata da Monica Maggioni per ‘Sette Storie’, su Rai1. Azzolina ha precisato che la chiusura delle scuole superiori è da intendere come una “parentesi” e che è una loro riapertura sarebbe possibile anche prima di Natale.

