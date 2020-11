Sclerosi multipla non aumenta il rischio Covid (Di martedì 24 novembre 2020) La Sclerosi multipla non aumenta il rischio di Covid-19: per i pazienti restano comunque cruciali i comportamenti per prevenire il contagio I pazienti con Sclerosi multipla (SM) non appaiono a rischio più elevato di contrarre il Covid-19 né di andare incontro a complicanze peggiori nel caso in cui dovessero contrarre il virus rispetto alla popolazione… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 24 novembre 2020) Lanonildi-19: per i pazienti restano comunque cruciali i comportamenti per prevenire il contagio I pazienti con(SM) non appaiono apiù elevato di contrarre il-19 né di andare incontro a complicanze peggiori nel caso in cui dovessero contrarre il virus rispetto alla popolazione… L'articolo Corriere Nazionale.

