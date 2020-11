Sci alpino: positivo Marco Schwarz, anche lui salterà il parallelo di Lech (Di martedì 24 novembre 2020) Avanti il prossimo. Tocca di nuovo all‘Austria, adesso, dopo la Svezia femminile. Purtroppo è una situazione che va accettata, anche se non è semplice. Lo slalomista austriaco nativo della Carinzia, Marco Schwarz, è risultato positivo al Covid-19. Per fortuna ha solo lievi sintomi, è già isolato in casa, non sarà presente ovviamente venerdì in gara, ma non è ancora entrato nella “bolla” di Lech (come tutti, del resto), motivo per cui l‘Austria maschile potrà partecipare regolarmente al parallelo. In Austria oltretutto le norme sono diverse rispetto a quelle finlandesi. Schwarz, come del resto Odermatt. Meillard e Murisier, gli ultimi svizzeri fermati per Coronavirus, sarebbe sicuramente stato uno dei favoriti in gara venerdì. In carriera ha vinto un City Event a Oslo ... Leggi su oasport (Di martedì 24 novembre 2020) Avanti il prossimo. Tocca di nuovo all‘Austria, adesso, dopo la Svezia femminile. Purtroppo è una situazione che va accettata,se non è semplice. Lo slalomista austriaco nativo della Carinzia,, è risultatoal Covid-19. Per fortuna ha solo lievi sintomi, è già isolato in casa, non sarà presente ovviamente venerdì in gara, ma non è ancora entrato nella “bolla” di(come tutti, del resto), motivo per cui l‘Austria maschile potrà partecipare regolarmente al. In Austria oltretutto le norme sono diverse rispetto a quelle finlandesi., come del resto Odermatt. Meillard e Murisier, gli ultimi svizzeri fermati per Coronavirus, sarebbe sicuramente stato uno dei favoriti in gara venerdì. In carriera ha vinto un City Event a Oslo ...

sportface2016 : #SciAlpino - Le parole di Manfred #Moelgg sulla riapertura delle piste - dariosci1 : RT @La7tv: #lariachetira Gustav Thöni (ex campione sci alpino): 'Per noi è molto importante partire con una stagione almeno per Natale perc… - Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira Gustav Thöni (ex campione sci alpino): 'Per noi è molto importante partire con una stagione almeno per Natale perc… - La7tv : #lariachetira Gustav Thöni (ex campione sci alpino): 'Per noi è molto importante partire con una stagione almeno pe… - AnnibaleCovini : ... fra gli sport invernali non esiste solo lo sci alpino, gli impianti di risalita e la neve artificiale. Bloccand… -