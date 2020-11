Sci alpino, parallelo Lech: la Svezia femminile rientra in gara, ma solo con Sara Hector. Quattro i maschi (Di martedì 24 novembre 2020) Si riparte, anche in casa Svezia. Dopo la dolorosa esclusione dell’intera squadra femminile dagli slalom di Levi è tempo di pensare a Lech/Zürs e al parallelo di giovedì pure in Scandinavia. Il clamore è stato grande per l’esclusione delle 8 ragazze risultate tutte negative al test, lasciate senza la possibilità di misurarsi con le avversarie “solo” perché il loro capo allenatore, Christian Thoma, aveva contratto Coronavirus. Molti altri atleti hanno criticato pesantemente la decisione, tra questi Brignone e Pinturault. Era dunque attesa con impazienza la convocazione della Federazione per la prossima gara ed eccola arrivata: tra le ragazze ci sarà solamente Sara Hector, mentre i ragazzi Saranno Quattro: Mattias ... Leggi su oasport (Di martedì 24 novembre 2020) Si riparte, anche in casa. Dopo la dolorosa esclusione dell’intera squadradagli slalom di Levi è tempo di pensare a/Zürs e aldi giovedì pure in Scandinavia. Il clamore è stato grande per l’esclusione delle 8 ragazze risultate tutte negative al test, lasciate senza la possibilità di misurarsi con le avversarie “” perché il loro capo allenatore, Christian Thoma, aveva contratto Coronavirus. Molti altri atleti hanno criticato pesantemente la decisione, tra questi Brignone e Pinturault. Era dunque attesa con impazienza la convocazione della Federazione per la prossimaed eccola arrivata: tra le ragazze ci sarà solamente, mentre i ragazzinno: Mattias ...

dariosci1 : RT @La7tv: #lariachetira Gustav Thöni (ex campione sci alpino): 'Per noi è molto importante partire con una stagione almeno per Natale perc… - Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira Gustav Thöni (ex campione sci alpino): 'Per noi è molto importante partire con una stagione almeno per Natale perc… - La7tv : #lariachetira Gustav Thöni (ex campione sci alpino): 'Per noi è molto importante partire con una stagione almeno pe… - AnnibaleCovini : ... fra gli sport invernali non esiste solo lo sci alpino, gli impianti di risalita e la neve artificiale. Bloccand… - AnnibaleCovini : ... fra gli sport invernali non esiste solo lo sci alpino, gli impianti di risalita e la neve artificiale. Bloccand… -