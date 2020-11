Sci alpino | Lech 2020 | tredici azzurri convocati per il parallelo

(Di martedì 24 novembre 2020) Giovedì 26 e venerdì 27 novembre la Coppa del Mondo di scivedrà gli atleti misurarsi neldi. Sulla pista austriaca andrà in scena la gara dallo speciale format a eliminazione che vedrà benprotagonisti tra la squadra femminile e la squadra maschile. Nelle donne l’Italia verrà rappresentata da Marta Bassino, Federica Brignone, Nicol Delago, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Martina Peterlini, Laura Pirovano e Marta Rossetti. Gli uomini, invece, da Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Roberto Nani e Hannes Zingerle. La gara femminile si terrà giovedì 26, quella maschile venerdì 27: entrambe cominceranno alle 10:00 con le qualificazioni mentre alle 17:50 andranno in scena le finali. SportFace.

"Inutile - spiega Giuseppe Cuc - far vedere lo sci unicamente come un'attività di divertimento: 15.000 i maestri di sci alpino, fondo e snowboard e 380 le scuole di sci che operano sull'intero ...Anche lo sci alpino è uno sport outdoor e, malgrado le apparenze, è uno sport individuale. In vista della stagione invernale il mondo dello sci su pista si aggiunge al coro di proteste dei praticanti ...