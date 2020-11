Sci alpino, i convocati dell’Italia per i paralleli di Lech. Il regolamento delle gare: tante novità in Coppa del Mondo (Di martedì 24 novembre 2020) La Coppa del Mondo di sci alpino ripartirà da Lech (Austria), dove tra giovedì 26 e venerdì 27 novembre si disputeranno due paralleli: ad aprire le danze saranno le donne, dopo il doppio slalom di Levi; a seguire toccherà agli uomini che così ritorneranno sulla neve dopo il gigante d’apertura di Soelden. Il regolamento prevede che vengano utilizzati gli sci da gigante, con una distanza tra le porte tra i 16 e i 20 metri. Le qualificazioni si disputeranno sulla distanza delle due run: una sulla corsia rossa e l’altra sulla pista blu, la somma dei tempi definirà la classifica e i migliori 16 atleti accederanno al tabellone della fase a eliminazione diretta. Grande novità: ottavi, quarti, semifinali e finali si disputeranno sulla distanza ... Leggi su oasport (Di martedì 24 novembre 2020) Ladeldi sciripartirà da(Austria), dove tra giovedì 26 e venerdì 27 novembre si disputeranno due: ad aprire le danze saranno le donne, dopo il doppio slalom di Levi; a seguire toccherà agli uomini che così ritorneranno sulla neve dopo il gigante d’apertura di Soelden. Ilprevede che vengano utilizzati gli sci da gigante, con una distanza tra le porte tra i 16 e i 20 metri. Le qualificazioni si disputeranno sulla distanzadue run: una sulla corsia rossa e l’altra sulla pista blu, la somma dei tempi definirà la classifica e i migliori 16 atleti accederanno al tabellone della fase a eliminazione diretta. Grande: ottavi, quarti, semifinali e finali si disputeranno sulla distanza ...

