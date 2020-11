Sci alpino, Federica Brignone e Marta Bassino: investire sullo slalom è davvero proficuo? (Di martedì 24 novembre 2020) C’è una domanda che serpeggia un po’ fra gli addetti ai lavori e riguarda la scelta di Marta Bassino e Federica Brignone di gareggiare di più in slalom in questa stagione (dovrebbero disputarli tutti): ne vale la pena? Rispondere non è semplice. Intanto, c’è un dato di fatto: con un superG e due paralleli in meno, nessuna combinata in calendario nell’annata 2020-20201, per Marta e Federica, di fatto gigantiste-veloci, non esiste altra chance che gareggiare anche in slalom se si vuole puntare al podio finale della Coppa del Mondo, in un caso, o difendere la sfera di cristallo, nell’altro. Per quanto riguarda Federica parliamo comunque di un’atleta che è andata a punti 14 volte in slalom nel circuito maggiore e vanta un ... Leggi su oasport (Di martedì 24 novembre 2020) C’è una domanda che serpeggia un po’ fra gli addetti ai lavori e riguarda la scelta didi gareggiare di più inin questa stagione (dovrebbero disputarli tutti): ne vale la pena? Rispondere non è semplice. Intanto, c’è un dato di fatto: con un superG e due paralleli in meno, nessuna combinata in calendario nell’annata 2020-20201, per, di fatto gigantiste-veloci, non esiste altra chance che gareggiare anche inse si vuole puntare al podio finale della Coppa del Mondo, in un caso, o difendere la sfera di cristallo, nell’altro. Per quanto riguardaparliamo comunque di un’atleta che è andata a punti 14 volte innel circuito maggiore e vanta un ...

