Sci alpino, Alex Vinatzer: “Spero di battere Kristoffersen e Noel. Sto meglio dopo l’operazione e punto anche sul gigante” (Di martedì 24 novembre 2020) Alex Vinatzer è uno dei talenti più cristiallini dello sci italiano. Il giovane slalomista azzurro ha colto il suo primo podio in Coppa del Mondo lo scorso gennaio a Zagabria ed ha ottenuto altri piazzamenti di valore come il sesto posto nella night race di Schladming. In questa intervista con OA Sport l’altoatesino ha tracciato un bilancio della stagione appena passata e di quella che deve venire, con il grande obiettivo del Mondiali di Cortina all’orizzonte, dove Vinatzer punta a conquistare una medaglia. Un traguardo importante, anche se per il nativo di Bolzano c’è prima un altro tabù da rompere, quello della prima vittoria in carriera. Prima di tutto come stai dopo l’operazione per appendicite? Quando ti rivedremo al cancelletto?“Tutto bene, grazie. Ancora un po’ di dolori, ma la ... Leggi su oasport (Di martedì 24 novembre 2020)è uno dei talenti più cristiallini dello sci italiano. Il giovane slalomista azzurro ha colto il suo primo podio in Coppa del Mondo lo scorso gennaio a Zagabria ed ha ottenuto altri piazzamenti di valore come il sesto posto nella night race di Schladming. In questa intervista con OA Sport l’altoatesino ha tracciato un bilancio della stagione appena passata e di quella che deve venire, con il grande obiettivo del Mondiali di Cortina all’orizzonte, dovepunta a conquistare una medaglia. Un traguardo importante,se per il nativo di Bolzano c’è prima un altro tabù da rompere, quello della prima vittoria in carriera. Prima di tutto come staiper appendicite? Quando ti rivedremo al cancelletto?“Tutto bene, grazie. Ancora un po’ di dolori, ma la ...

