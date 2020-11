Scarichi di rifiuti speciali nelle acque del Fiume Sarno | nuovi sequestri

Leggi su 2anews

(Di martedì 24 novembre 2020): i Carabinieri del Noe di Salerno hanno individuato stoccaggi illeciti di. Nei guai anche l’azienda del presidente della Nocerina. I Carabinieri del Noe hanno individuatostoccaggi illeciti didel. Come riporta “Il Mattino”, nei guai sono finite due aziende die Pagani, che rientrano tra le 247, operative in diversi settori a ridosso di canali di depurazione, irrigamento, torrenti e affluenti dele che da questa estate sono finite sotto le luci dei riflettori delle procure di Nocera Inferiore, Avellino e Torre Annunziata. In particolare, sotto la lente d’ingrandimento c’è la ...