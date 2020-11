Sassuolo, torna Ricci: ultimo tampone negativo (Di martedì 24 novembre 2020) Federico Ricci è tornato in gruppo dove essere risultato negativo al Covid-19 Il Sassuolo, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che Federico Ricci è rientrato in gruppo dopo che l’ultimo tampone effettuato è risultato negativo al Covid-19. «L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica che Federico Ricci ha effettuato controllo con test diagnostico (tampone) per il coronavirus-Covid 19 il cui esito ha confermato la negativizzazione. A seguito delle visite propedeutiche alla ripresa dell’attività sportiva, il calciatore è rientrato in gruppo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 novembre 2020) Federicoto in gruppo dove essere risultatoal Covid-19 Il, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che Federicoè rientrato in gruppo dopo che l’effettuato è risultatoal Covid-19. «L’Unione SportivaCalcio comunica che Federicoha effettuato controllo con test diagnostico () per il coronavirus-Covid 19 il cui esito ha confermato la negativizzazione. A seguito delle visite propedeutiche alla ripresa dell’attività sportiva, il calciatore è rientrato in gruppo». Leggi su Calcionews24.com

