Sassuolo-Spal | ottavi di finale Coppa Italia 2020 2021 | data | orario e diretta tv

(Di martedì 24 novembre 2020) Glididellaoffriranno la sfida tra, incontro di alto livello. I ferraresi hanno raggiunto la qualificazione superando il Monza, grazie alle reti di Paloschi e Brignola. Le due compagini propongono un calcio offensivo e si prospetta un incontro emozionante. La disputa andrà in scena tra il 13 e il 20 gennaio, conattualmente da definire. La copertura televisiva è affia Rai Sport, con Rai Play a fungere da supporto streaming. In alternativa, Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti e approfondimenti sul derby emiliano. SportFace.

Calciomerc : La #Spal batte 2-0 il #Monza e supera il turno di #coppaitalia. La squadra di Marino affronterà il #Sassuolo. #SPALMonza - robertopontillo : RT @toMMilanello: #Spal batte Monza 2-0 e approda agli ottavi di finale di #CoppaItalia. Ora per gli estensi c’è il Sassuolo. #SpalMonza - DirettaSpal : SPAL che guadagna così l'accesso agli ottavi di finale dove se la vedrà con un lanciatissimo Sassuolo. - toMMilanello : #Spal batte Monza 2-0 e approda agli ottavi di finale di #CoppaItalia. Ora per gli estensi c’è il Sassuolo. #SpalMonza - sportface2016 : #CoppaItalia: dove e quando seguire #SassuoloSpal, ottavi di finale -

Il tabellino di SPAL-Monza 2-0 il risultato finale: reti di Paloschi e Brignola per il successo dei padroni di casa che passano il turno.Paloschi decisivo da subentrato, Brignola funambolo e indubbiamente migliore in campo. La Spal affronterà il Sassuolo agli ottavi di finale, impegno ostico e potenzialmente divertente per gli ...