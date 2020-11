Sardegna, dopo il Covid ora ci si mette anche Report: ma come si permettono? (Di martedì 24 novembre 2020) Se fino a qualche settimana fa il nemico numero uno della Sardegna era il Covid, oggi la mia bellissima terra si trova a dover fronteggiare anche un’altra incombente minaccia: Report. A quanto pare questa trasmissione ha fatto l’errore di volerci vedere chiaro sulla spinosa questione delle discoteche aperte quest’estate e sul conseguente innalzamento dei contagi. Ma come gli sarà venuto mai in mente, dico io? Una regione amministrata così bene come la Sardegna, Covid-free per eccellenza, che è stata poi infettata dai continentali brutti e cattivi, non merita di essere messa alla gogna in questo modo. In fondo che cosa sarà successo mai? Qualche focolaio in un paio di discoteche famose, controlli inesistenti sia in spiaggia che nei locali, ristoranti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Se fino a qualche settimana fa il nemico numero uno dellaera il, oggi la mia bellissima terra si trova a dover fronteggiareun’altra incombente minaccia:. A quanto pare questa trasmissione ha fatto l’errore di volerci vedere chiaro sulla spinosa questione delle discoteche aperte quest’estate e sul conseguente innalzamento dei contagi. Magli sarà venuto mai in mente, dico io? Una regione amministrata così benela-free per eccellenza, che è stata poi infettata dai continentali brutti e cattivi, non merita di essere messa alla gogna in questo modo. In fondo che cosa sarà successo mai? Qualche focolaio in un paio di discoteche famose, controlli inesistenti sia in spiaggia che nei locali, ristoranti ...

