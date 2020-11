Sanremo 2021 si farà | fatti fuori nomi eccellenti | di chi si tratta?

Leggi su chenews

(Di martedì 24 novembre 2020)siquesta è la conferma, quello che però si mormora sono le esclusioni di alcuni personaggi dati per certi fino a poco tempo fa: di chi si? foto facebookSi torna a parlare del festival della canzone italiana che quest’anno nonostante lo slittamento a marzo rispetto al canonico febbraio pare sia confermato in tutte le sue serata, con alla guida Amadeus affiancato da Fiorello. “Non si vagliano al momento slittamenti, non avrebbe senso nel caso ragionarci adesso” si legge sul sito della kermesse canora, un modo quindi per scongiurare le notizie di qualche giorno fa che sembrava avessero portato problemi anche tra il conduttore e i vertici Rai. Quello che però sorprende sono le prime indiscrezioni arrivate solo qualche ora fa sull’esclusione di alcuni...