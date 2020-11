“San Pio”, oltre 400 tamponi processati: impennata di nuovi positivi (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna nr. 469 tamponi, dei quali nr. 157 risultati positivi. Dei centocinquantasette positivi, nr. 128 rappresentano nuovi casi, relativi a nr. 125 soggetti residenti nella provincia di Benevento ed a nr. 3 soggetti residenti in altra provincia, mentre gli altri 29 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’A.O.R.N.ha processato in data odierna nr. 469, dei quali nr. 157 risultati. Dei centocinquantasette, nr. 128 rappresentanocasi, relativi a nr. 125 soggetti residenti nella provincia di Benevento ed a nr. 3 soggetti residenti in altra provincia, mentre gli altri 29 si riferiscono a conferme dità già precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

