"Salvini punta ad annettere FI Non sarà mai il nostro premier" (Di martedì 24 novembre 2020) "Berlusconi non ha nessun interesse a entrare nel governo perché replicherebbe l’errore fatto coi governi di Monti e Letta, ossia condividere responsabilità col Pd e lasciare a Salvini e Meloni spazio a destra. Davvero il solo interesse di Berlusconi è l’unità del Paese nell’emergenza..." Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 24 novembre 2020) "Berlusconi non ha nessun interesse a entrare nel governo perché replicherebbe l’errore fatto coi governi di Monti e Letta, ossia condividere responsabilità col Pd e lasciare ae Meloni spazio a destra. Davvero il solo interesse di Berlusconi è l’unità del Paese nell’emergenza..." Segui su affaritaliani.it

grotondi : 'Salvini punta ad annettere Forza Italia. Non sarà mai il nostro premier' - - annaros70527446 : @GeMa7799 un ultraottantenne che detta legge con alle spalle un partito del 6% ma con il pd che lo aspetta, ades… - Affaritaliani : 'Salvini punta ad annettere Forza Italia. Non sarà mai il nostro premier' - LucillaMasini : RT @ilvocio: Centrodestra. Salvini punta a un gruppo unico in Parlamento. più che centrodestra, lo chiamerei Banda Bassotti. Lucillola @Lu… - ilvocio : Centrodestra. Salvini punta a un gruppo unico in Parlamento. più che centrodestra, lo chiamerei Banda Bassotti. Lu… -