Salvatore Parolisi, la figlia cambia cognome: provava disagio nell’esser chiamata come il padre (Di martedì 24 novembre 2020) Da giorni Salvatore Parolisi è tornato alla ribalta della cronaca. Il motivo è dovuto alle indiscrezioni divulgate dal settimanale Giallo, secondo cui l’ex Caporal maggiore dell’Esercito avrebbe una nuova compagna. Detenuto nel carcere milanese di Bollate dove sta scontando la condanna definitiva a 20 anni di reclusione per il brutale omicidio della moglie Melania Rea, Parolisi riceverebbe le assidue visite di un’affascinante donna, misteriosa e molto appariscente, che da tre anni avrebbe instaurato con lui un legame decisamente speciale. Parolisi già pensa a rifarsi una vita: non ha mai confessato il delitto della moglie Notizia più volte verificata “altrimenti non l’avremmo pubblicata”, ha assicurato Andrea Biavardi, direttore del settimanale Giallo intervenuto in collegamento, nella mattinata di oggi 24 novembre, ... Leggi su urbanpost (Di martedì 24 novembre 2020) Da giorniè tornato alla ribalta della cronaca. Il motivo è dovuto alle indiscrezioni divulgate dal settimanale Giallo, secondo cui l’ex Caporal maggiore dell’Esercito avrebbe una nuova compagna. Detenuto nel carcere milanese di Bollate dove sta scontando la condanna definitiva a 20 anni di reclusione per il brutale omicidio della moglie Melania Rea,riceverebbe le assidue visite di un’affascinante donna, misteriosa e molto appariscente, che da tre anni avrebbe instaurato con lui un legame decisamente speciale.già pensa a rifarsi una vita: non ha mai confessato il delitto della moglie Notizia più volte verificata “altrimenti non l’avremmo pubblicata”, ha assicurato Andrea Biavardi, direttore del settimanale Giallo intervenuto in collegamento, nella mattinata di oggi 24 novembre, ...

Sabrina04925854 : RT @LadyMagenta1: Gli studi, il lavoro, un nuovo amore, i permessi premio: quando ammazzare la moglie diventa un fortuna. - LadyMagenta1 : Gli studi, il lavoro, un nuovo amore, i permessi premio: quando ammazzare la moglie diventa un fortuna. - Claplaz : Ho visto il bel documentario sull'omicidio di Melania Rea su @Dplay+ di Discovery. Salvatore Parolisi ne combina d… - lupogdg : Sul 9 si parla del delitto della povera Melania Rea per mano di suo marito Salvatore Parolisi. Avevo dimenticato qu… - solo_Roby : Io mica me lo spiego come sia possibile che donassero l’organo riproduttivo a Salvatore Parolisi. Anche solo per quella voce stridula. -