Salvatore Paravia | Io geloso di Amedeo Goria perché ha ancora mire su mia moglie Maria Monsè

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 24 novembre 2020) Roberta Damiatanon ci sta, dopo la lite furibonda tra suo maritodovuta alla gelosia per un bacio scattato in un ascensore anni prima ora scende in campo Sta succedendo un pandemonio dopo le rivelazioni didi aver baciato dentro un ascensoredopo che lui ci ha provato con lei sul set dove lavoravano. Per comprenderlo appieno quello che sta accadendo è importante tornare indietro alla bomba di gossip lanciata daMonsé durante una puntata di Pomeriggio 5 quando alla presenza didice che l’uomo ci avrebbe provato con lei. I fatti risalgono ai tempi delle riprese del film ...