Salerno-Mediagol | “Nuova proprietà del Palermo? Non ci ho capito molto Tutto su Boscaglia-Castagnini | Zamparini senza calcio…”

(Di martedì 24 novembre 2020) Prospettive ed ambizioni della nuovarosanero, potenzialità e ruolo in seno all'attuale campionato di Serie C delguidato da Robertoe sapientemente costruito in sede di mercato dal binomio dirigenziale composto da Rinaldo Sagramola e Renzo. L'ex direttore sportivo, tra le altre, di Messina, Cagliari e, Nicolasviluppa varie tematiche interessanti nel corso dell'intervista concessa alla redazione di.it. Il dirigente materano, tra i profili più competenti ed esperti del panorama calcistico italiano, analizza accuratamente il presente vissuto dal club di viale del Fante e ripercorre la sua esperienza non fortunata nel capoluogo siciliano, stagione 2016-2017, tra le più tormentate sotto il profilo gestionale ...