Salerno, l’associazione “Buon Vivere” promuove raccolta per le famiglie bisognose (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Parte una nuova raccolta di generi di prima necessità e alimenti per chi ne ha bisogno nella città di Salerno. l’associazione “Buon Vivere” a sostegno delle persone in difficoltà per l’emergenza coronavirus ha infatti promosso una nuova iniziativa di solidarietà. “In questo momento, oltre alle persone che già vivevano in condizioni disagiate, dobbiamo sostenere anche quelle che a seguito della impossibilità di uscire da casa e della chiusura delle loro attività lavorative, oggi hanno difficoltà anche a pagarsi la spesa”, spiega la vicepresidente dell’associazione, Alessandra Francese. I salernitani che vorranno donare alimenti o generi di prima necessità possono portare i loro doni alla sede ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Parte una nuovadi generi di prima necessità e alimenti per chi ne ha bisogno nella città dia sostegno delle persone in difficoltà per l’emergenza coronavirus ha infatti promosso una nuova iniziativa di solidarietà. “In questo momento, oltre alle persone che già vivevano in condizioni disagiate, dobbiamo sostenere anche quelle che a seguito della impossibilità di uscire da casa e della chiusura delle loro attività lavorative, oggi hanno difficoltà anche a pagarsi la spesa”, spiega la vicepresidente del, Alessandra Francese. I salernitani che vorranno donare alimenti o generi di prima necessità possono portare i loro doni alla sede ...

OrioEugenio : L'Associazione Nova Juris organizza il convegno dal titolo 'Il processo scientifico e la presunta priorità probator… - GrottaNews : NASCE LA FILIERA PER LA FARINA 100% IRPINA PRIMA SEMINA A GROTTAMINARDA: IN CAMPO L'UNIVERSITA' DI SALERNO, L'ORDIN… - Quasimezzogiorn : Continua l’impegno dell’Associazione Angela Serra Sez. di Salerno - salernonotizie : #Salerno: l’Associazione Angela Serra continua ad operare nonostante le difficoltà - GrottaNews : NASCE LA FILIERA PER LA FARINA 100% IRPINA PRIMA SEMINA A GROTTAMINARDA: IN CAMPO L'UNIVERSITA' DI SALERNO, L'ORDIN… -