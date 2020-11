Salernitana-Cremonese 2-1 | granata capolisti

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 24 novembre 2020) Nel posticipo dell’ottava giornata di Serie B, labatte in rimonta lae conquista i tre punti che le consentono di raggiungere in vetta alla classifica l’Empoli. Al vantaggio grigiorosso di Valzania dopo 40?, rispondono Djuric e Kupisz. Primo tempo La squadra di Bisoli parte fortissimo e ci impiega 40? per colpire con una conclusione potente e precisa di Valzania. I lombardi insistono e sfiorano più volte il raddoppio che solo un grande Belec riesce ad evitare. Al 28?, però, itrovano il pari sull’asse Tutino-Djuric, con quest’ultimo che appoggia in rete di testa. Secondo tempo Ci si aspetta unaarrembante ma sono sempre gli ospiti a fare la partita. Al 50?, Belec nega la gioia del vantaggio agli ospiti deviando con la punta delle dita una conclusione a botta ...