Roma, il video del motorino nella Fontana delle Rane non è del 2020 (Di martedì 24 novembre 2020) «Entra con il motorino nella Fontana delle Rane» titola il Corriere il 23 novembre 2020, così come Adnkronos che cita il tweet della sindaca Virginia Raggi indignata per la scena ripresa da un cellulare: «Le immagini girano sulla rete in un video vergognoso. Uno schiaffo a tutta Roma, un’offesa a tutti noi cittadini». I, video è vero, ma c’è un problema: non è del 2020. Un ragazzo è veramente entrato con il motorino nella Fontana delle Rane, appena restaurata, ma non in questi giorni. Lo dimostra lo stesso video che riporta alcuni dettagli. Per chi ha fretta Il video mostra la ... Leggi su open.online (Di martedì 24 novembre 2020) «Entra con il» titola il Corriere il 23 novembre, così come Adnkronos che cita il tweet della sindaca Virginia Raggi indignata per la scena ripresa da un cellulare: «Le immagini girano sulla rete in unvergognoso. Uno schiaffo a tutta, un’offesa a tutti noi cittadini». I,è vero, ma c’è un problema: non è del. Un ragazzo è veramente entrato con il, appena restaurata, ma non in questi giorni. Lo dimostra lo stessoche riporta alcuni dettagli. Per chi ha fretta Ilmostra la ...

