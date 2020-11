Roma Fiumicino: la scuola media ha una nuova palestra (Di martedì 24 novembre 2020) La scuola media ad Aranova ha visto il concludersi dei lavori riguardanti la palestra. “Sono ultimati i lavori nella palestra della scuola media in via Galtelli ad Aranova”. Lo afferma l’Assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia. “Il cantiere – spiega – ha riguardato la ristrutturazione delle intere pareti e del soffitto, dove si e proceduto con la riverniciatura e l’installazione di particolari pannelli fonoassorbenti. Inoltre è stato revisionato l’impianto elettrico. L’attenzione verso le scuole, comprese le palestre, è massima. Questo intervento nella palestra di Aranova si va a sommare ai lavori di ristrutturazione della palestra della scuola Marchiafava di Maccarese e ai lavori fatti nella palestra della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 24 novembre 2020) Laad Aranova ha visto il concludersi dei lavori riguardanti la. “Sono ultimati i lavori nelladellain via Galtelli ad Aranova”. Lo afferma l’Assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia. “Il cantiere – spiega – ha riguardato la ristrutturazione delle intere pareti e del soffitto, dove si e proceduto con la riverniciatura e l’installazione di particolari pannelli fonoassorbenti. Inoltre è stato revisionato l’impianto elettrico. L’attenzione verso le scuole, comprese le palestre, è massima. Questo intervento nelladi Aranova si va a sommare ai lavori di ristrutturazione delladellaMarchiafava di Maccarese e ai lavori fatti nelladella ...

poliziadistato : #Poliziafrontiera Fiumicino (Roma) ha scoperto falsi #Ncc e sequestrato 35 carte di circolazione abbinate a auto im… - AeroportidiRoma : Non c'è due senza tre... Fiumicino è il miglior aeroporto in Europa per il terzo anno consecutivo! Siamo i vincitor… - RobRe62 : RT @poliziadistato: #Poliziafrontiera Fiumicino (Roma) ha scoperto falsi #Ncc e sequestrato 35 carte di circolazione abbinate a auto immatr… - giuliog : RT @poliziadistato: #Poliziafrontiera Fiumicino (Roma) ha scoperto falsi #Ncc e sequestrato 35 carte di circolazione abbinate a auto immatr… - AeroportidiRoma : RT @poliziadistato: #Poliziafrontiera Fiumicino (Roma) ha scoperto falsi #Ncc e sequestrato 35 carte di circolazione abbinate a auto immatr… -