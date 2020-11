Roma | ‘a tutto gas’ nella Fontana delle Rane | la Sindaca denuncia | il video diventa virale ma…è vecchio

Benji_Mascolo : Oggi giornata di riprese stupende a Roma, in Piazza di Spagna e Villa Borghese. Nel film faremo vedere anche noi a… - _Pedro17_ : +3?? Grande partita e mentalità di tutto il gruppo. Continuiamo così! Forza Roma ???????? Gran partido y mentalidad d… - gennaromigliore : Un’intera linea della metropolitana chiusa senza alcuna spiegazione o preavviso che ha paralizzato #Roma e intasato… - benefe_mylife : RT @Benji_Mascolo: Oggi giornata di riprese stupende a Roma, in Piazza di Spagna e Villa Borghese. Nel film faremo vedere anche noi a tutto… - Lupetto979 : @Godot42405938 @OfficialASRoma Ti capisco, sono stato a Roma ad Agosto con mia moglie che è incinta, ho preso un po… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma tutto

Calcio e Finanza

L’influenza provoca una semplice febbre e non dà complicanze. Questo uno dei falsi miti sfatato dall'Istituto superiore di sanità, che fa chiarezza sul portale dell'Istituto nella scheda 'Miti e realt ...Maurizio), pronunciate durante una lezione alla Scuola Ufficiali di Roma. Sentitosi chiamato in causa, l’appuntato scelto della Guardia di Finanza Marcello Strati, 49 anni, in servizio come finanziere ...