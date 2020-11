Roberto Baggio vince la sua causa per diffamazione al Tribunale di Padova. Condannato l’animalista che lo insultò (Di martedì 24 novembre 2020) Aveva definito Roberto Baggio un “cacciatore ignorante” per la sua partecipazione a una fiera a Vicenza. Dopo 4 anni, lunedì 23 novembre, Paolo Mocavero, presidente dell’associazione Padovana “Cento per cento animalisti“, è stato Condannato in primo grado per diffamazione a una pena di otto mesi e 5mila euro di risarcimento, oltre alle spese legali. La querela per diffamazione dell’ex calciatore parte da un’affermazione scritta da Mocavero sul blog dell’associazione e diretta a Baggio: “Che coraggio ha di definirsi buddista (probabilmente dato il suo livello culturale non capisce il significato delle parole) ed esercita la caccia andando anche all’estero nei suoi famigerati viaggi della morte”. Come è noto, il “divin codino” è un appassionato di caccia e si è recato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Aveva definitoun “cacciatore ignorante” per la sua partecipazione a una fiera a Vicenza. Dopo 4 anni, lunedì 23 novembre, Paolo Mocavero, presidente dell’associazionena “Cento per cento animalisti“, è statoin primo grado pera una pena di otto mesi e 5mila euro di risarcimento, oltre alle spese legali. La querela perdell’ex calciatore parte da un’affermazione scritta da Mocavero sul blog dell’associazione e diretta a: “Che coraggio ha di definirsi buddista (probabilmente dato il suo livello culturale non capisce il significato delle parole) ed esercita la caccia andando anche all’estero nei suoi famigerati viaggi della morte”. Come è noto, il “divin codino” è un appassionato di caccia e si è recato ...

