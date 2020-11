Riunione tra Azzolina e Sindaci Delle Città Metropolitane, Obiettivo: Fare Squadra per Riaprire Le Scuole (Di martedì 24 novembre 2020) La Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha convocato i Sindaci Delle Città Metropolitane ad una Riunione che si terrà domani, 25 novembre, per parlare di riapertura Delle Scuole. La Ministra ha espresso il desiderio di “Fare Squadra” per mantenere in presenza le lezioni di quegli istituti che sono ancora aperti. Lo scopo della Riunione sarà quello Leggi su youreduaction (Di martedì 24 novembre 2020) La Ministra dell’Istruzione, Lucia, ha convocato iad unache si terrà domani, 25 novembre, per parlare di riapertura. La Ministra ha espresso il desiderio di “” per mantenere in presenza le lezioni di quegli istituti che sono ancora aperti. Lo scopo dellasarà quello

Il premier Conte ha annunciato che il Recovery Plan italiano sarà pronto per febbraio, ma le resistenze sulla cabina di regia stanno determinando un ritardo nella tabella di marcia ...

Azzolina convoca i sindaci delle città metropolitane: “fare squadra per riapertura scuole”

L'incontro verterà sulla riapertura della scuole in generale, con attenzione a come tornare in classe e a come mantenere aperta il più possibile la scuola ...

