Ritorno Didattica in Presenza | De Magistris | Necessario Analizzare i Dati Prima di Prendere Decisioni

Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, si esprime riguardo un possibile Ritorno alla Didattica in Presenza per le scuole dell'infanzia e le elementari. De Magistris afferma: "Ci riserviamo ogni decisione all'esito della verifica dei Dati" ricavati dallo screening su studenti e personale scolastico. "Ancora, incredibilmente il sindaco di Napoli, così come gli altri sindaci delle

