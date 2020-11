Rinviata l' esecuzione di Lisa Montgomery | unica donna nel braccio della morte negli Usa

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 24 novembre 2020) L’di, l’in undel sistema carcerario federale statunitense, è stataal 12 gennaio, dopo che due difensori d’ufficio, nel Tennessee, hanno contratto il coronavirus.Lo riferisce la stampa Usa. Il rinvio è stato concesso da un giudice federale per consentire ai due avvocati di ristabilirsi e presentare una richiesta di clemenza in favoreè stata condannata anel 2007, per aver accoltellato aunadi 23 anni, averla dissezionata ed averne sottratto il feto. Diversi legali hanno ...