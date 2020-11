Rinnovo Mkhitaryan, la Roma vuole attivare l'opzione. Ma c'è una condizione... (Di martedì 24 novembre 2020) Roma - Henrikh Mkhitaryan è l'uomo simbolo della nuova Roma, rinata sotto i colpi dei campioni che finalmente Fonseca ha regolarmente a disposizione. L'armeno è un valore aggiunto per la Roma, uno di ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 24 novembre 2020)- Henrikhè l'uomo simbolo della nuova, rinata sotto i colpi dei campioni che finalmente Fonseca ha regolarmente a disposizione. L'armeno è un valore aggiunto per la, uno di ...

sportli26181512 : Rinnovo Mkhitaryan, la #Roma vuole attivare l'opzione. Ma c'è una condizione...: Il club giallorosso punta ad attiv… - Notiziedi_it : Mkhitaryan idolo di Roma: ora i giallorossi spingono per il rinnovo. I dettagli - infoitsport : Dzeko torna negativo e punta il Napoli. Fonseca recupera anche Smalling, per Mkhitaryan aria di rinnovo - AhernandezS89 : RT @LAROMA24: Dzeko torna negativo e punta il Napoli. Fonseca recupera anche Smalling, per Mkhitaryan aria di rinnovo #AsRoma - infoitsport : Roma, Mkhitaryan in scadenza: c'è opzione per il rinnovo e tutti vogliono andare avanti insieme -