Ringraziamento, non si bada al Covid: 50 milioni di americani in viaggio (Di martedì 24 novembre 2020) Sarebbero 50 milioni, gli americani in viaggio in questi giorni che precedono il Ringraziamento. Come se non esistesse il Covid. Tacchino (Fonte foto: Pixabay)Gli esperti, stimano già un'impennata della curva di contagio, per la prossima settimana, negli Stati Uniti d'America. milioni di statunitensi infatti, hanno già le valigie pronte. Venerdì 27 novembre infatti, per gli statunitensi si festeggia il Thanksgiving Day e niente e nessuno può impedire loro di festeggiare a casa. Nemmeno il Covid. Leggi anche >>> Si taglia le vene ed invia la foto all'ex: i medici gli salvano la vita Giorno del Ringraziamento, gli americani non temono il Covid Le stime parlano di spostamenti e viaggi per 50 ...

Del Ringraziamento non ci importa, ma perché non provare a cucinare il tacchino? AGI - Agenzia Italia Macy's, in anteprima carri e maxi-palloni che animeranno la parata

La 94esima edizione si terra' come sempre a New York nel giorno del Ringraziamento (26 novembre). Ma quest'anno la si potra' ammirare solo in tv ...

La 94esima edizione si terra' come sempre a New York nel giorno del Ringraziamento (26 novembre). Ma quest'anno la si potra' ammirare solo in tv ...