“Rinchiusa con i pazzi, ma era solo un’encefalite”: l’assurda storia della modella Lucy (Di martedì 24 novembre 2020) Lucy Dawson è stata rinchiusa per mesi in un’unità psichiatrica a causa di una malattia cerebrale debilitante che i medici hanno diagnosticato erroneamente. Ora, a 24 anni, è una modella di successo. “Sono stata internata con i pazzi, dopo che i medici hanno diagnosticato erroneamente la mia malattia cerebrale”, racconta la ragazza sulle pagine del Sun. I medici che l’avevano presa in cura erano certi che sarebbe morta. Proprio quando aveva compiuto 21 anni, nel 2017, la ragazza aveva anche dovuto subire un trattamento agli impulsi elettrici per ravvivarne il cervello. Il suo quadro clinico era disperato. L’encefalite che l’aveva colpita era davvero aggressiva. In alcuni casi infiammazioni alla massa cerebrale come quella in questione possono portare convulsioni ed anche il decesso. Per fortuna nel caso di Lucy è ... Leggi su tpi (Di martedì 24 novembre 2020)Dawson è stata rinchiusa per mesi in un’unità psichiatrica a causa di una malattia cerebrale debilitante che i medici hanno diagnosticato erroneamente. Ora, a 24 anni, è una modi successo. “Sono stata internata con i, dopo che i medici hanno diagnosticato erroneamente la mia malattia cerebrale”, racconta la ragazza sulle pagine del Sun. I medici che l’avevano presa in cura erano certi che sarebbe morta. Proprio quando aveva compiuto 21 anni, nel 2017, la ragazza aveva anche dovuto subire un trattamento agli impulsi elettrici per ravvivarne il cervello. Il suo quadro clinico era disperato. L’encefalite che l’aveva colpita era davvero aggressiva. In alcuni casi infiammazioni alla massa cerebrale come quella in questione possono portare convulsioni ed anche il decesso. Per fortuna nel caso diè ...

indiedipendente : Sono sempre stata sola, completamente abbandonata a me stessa anche in casa. Nessuno si è mai preso cura di me, non… - avraisempreme : non io sul punto di chiamare i carabinieri perché la deficiente X neolaureata del mio paese sta facendo una festa c… - noncentroniente : Diplomata l’estate precedente. Iniziava uno dei periodi più bui della mia vita. Mi hanno fatto tanta compagnia. Ric… - maryjjane_ : Il ciclo quando mi doveva venire con tutti questi giorni rinchiusa in casa ?!?!? L’unico giorno della settimana ch… - _peacewillwin_x : raga allora dio porco mi sono svegliata da mezz'ora con 638473829 notifiche da parte dei bitti esse , mille foto nu… -

Ultime Notizie dalla rete : “Rinchiusa con La nuova missione dell’Ail: le scuole di formazione per avvicinare i giovani al volontariato Yahoo Notizie