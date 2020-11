Ricetta baccalà al forno | ingredienti | preparazione e consigli

Leggi su giornal

(Di martedì 24 novembre 2020) Ilè uno dei pesci più amati della cucina tradizionale italiana. E non a caso è il protagonista di alcune ricette tipiche come ilin umido, quello con i ceci, quello alla vicentina oppure alla livornese. Noi oggi abbiamo deciso di non proporvi unatradizionale, ma una versione più originale, perfetta per la stagione invernale, andremo a vedere come si prepara ilal. Ilalè perfetto anche da preparare a Natale. Vediamo cosa ci occorre e come si prepara.alper 4 persone:dissalato 680 g Cavoletti di Bruxelles 250 g Rosmarino 2 rametti Salvia 1 rametto Porri ½ Senape 40 g Vino bianco 90 ...