Riaprono le scuole a Napoli, De Magistris: “Faremo approfondimenti su dati screening” (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Per ora non c’è alcun motivo per discostarsi dall’ordinanza regionale ma, come è doveroso, procederemo a fare tutte le verifiche e approfondimenti. Intanto, esprimiamo soddisfazione perché abbiamo sempre sostenuto che chiudere le scuole era stato un errore grave e incomprensibile e che non era vero che le scuole erano luoghi in cui si diffondeva particolarmente il contagio”. A dichiararlo è Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, in merito alla riapertura delle scuole dell’infanzia e delle prime elementari disposta per il 25 novembre. La riapertura avviene in ossequio all’ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a seguito degli esiti dello screening, su base volontaria, su personale scolastico e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “Per ora non c’è alcun motivo per discostarsi dall’ordinanza regionale ma, come è doveroso, procederemo a fare tutte le verifiche e. Intanto, esprimiamo soddisfazione perché abbiamo sempre sostenuto che chiudere leera stato un errore grave e incomprensibile e che non era vero che leerano luoghi in cui si diffondeva particolarmente il contagio”. A dichiararlo è Luigi de, sindaco di, in merito alla riapertura delledell’infanzia e delle prime elementari disposta per il 25 novembre. La riapertura avviene in ossequio all’ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a seguito degli esiti dello screening, su base volontaria, su personale scolastico e ...

