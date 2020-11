Riapertura scuole | il Governo punta alla data del 9 dicembre

(Di martedì 24 novembre 2020) Ladelle, con la didattica in presenza, sarà tra i temi che verranno discussi domani nella riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione delle forze di maggioranza. L'articolo .

fattoquotidiano : Azzolina: “Non si possono avere le strade affollate e le scuole chiuse”. Il governo pronto alla riapertura graduale… - ricpuglisi : Le responsabilità del governo sulla chiusura delle scuole sono GRAVISSIME. - HuffPostItalia : Verso la riapertura delle scuole il 9 dicembre - stefaniaconti : @ASampierdarena Mah...ormai rassegnata vista l'ultima notizia SONO MATTI TUTTI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Paola18439710 : RT @Fabio64356227: Che popolo... Si preoccupa x andare a sciare ma non x la riapertura delle scuole..! Hanno votato i mafiosi in Calabria… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole

Sullo sfondo il tentativo di riaprire le scuole coinvolgendo i sindaci delle grandi città ... in particolare quelle relative allo sci visto che il governo è orientato a dire no alla riapertura degli ...(Teleborsa) - "Fare squadra" sulla riapertura delle scuole, mantenendo aperte quelle che nonostante la pandemia hanno continuato a lavorare in presenza. E' questo, a quanto si apprende, l'obiettivo di ...