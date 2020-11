Riapertura scuola, i volontari de “La Solidarietà” di nuovo in campo (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiFisciano (Sa) – I volontari dell’Associazione “La Solidarietà” di Fisciano sono pronti a scendere di nuovo in campo per la sicurezza degli studenti. Dal 25 novembre, infatti, in ottemperanza della nuova Ordinanza Regionale, i bambini delle scuole dell’infanzia e quelli che frequentano le classi Prime della scuola Primaria tornano tra i banchi dei propri plessi di appartenenza. “La Solidarietà”, che da tempo è attiva sul fronte della sicurezza scolastica, non farà mancare il proprio apporto con i volontari che assisteranno l’entrata e l’uscita dei piccoli alunni all’interno degli edifici scolastici. Un servizio puntuale e di massimo supporto anche nei confronti delle famiglie che, quotidianamente, accompagnano i propri figli a ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiFisciano (Sa) – Idell’Associazione “Ladi Fisciano sono pronti a scendere diinper la sicurezza degli studenti. Dal 25 novembre, infatti, in ottemperanza della nuova Ordinanza Regionale, i bambini delle scuole dell’infanzia e quelli che frequentano le classi Prime dellaPrimaria tornano tra i banchi dei propri plessi di appartenenza. “La, che da tempo è attiva sul fronte della sicurezza scolastica, non farà mancare il proprio apporto con iche assisteranno l’entrata e l’uscita dei piccoli alunni all’interno degli edifici scolastici. Un servizio puntuale e di massimo supporto anche nei confronti delle famiglie che, quotidianamente, accompagnano i propri figli a ...

