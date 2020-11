Riapertura sale bingo in Italia: calendario possibili date per regione (Di martedì 24 novembre 2020) Potrebbe esserci una data per la Riapertura sale bingo in Italia, che è poi quella in cui riapriranno anche teatri, cinema e discoteche: lunedì 15 giugno. Si era parlato di venerdì 12 giugno, giorno della semifinale di ritorno di Coppa Italia Juventus-Milan, per fare ripartire alla grande le sale scommesse, ma si dovrà attendere il nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Conte che dovrebbe arrivare entro venerdì. Poi la palla passerà alle Regioni che, recepita la normativa, dovranno programmare la Riapertura delle nuove attività tramite apposita ordinanza. Lunedì 15 giugno, comunque, dovrebbe essere il giorno X per la Riapertura di sale bingo, scommesse e slot. Riapertura ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 24 novembre 2020) Potrebbe esserci una data per lain, che è poi quella in cui riapriranno anche teatri, cinema e discoteche: lunedì 15 giugno. Si era parlato di venerdì 12 giugno, giorno della semifinale di ritorno di CoppaJuventus-Milan, per fare ripartire alla grande lescommesse, ma si dovrà attendere il nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Conte che dovrebbe arrivare entro venerdì. Poi la palla passerà alle Regioni che, recepita la normativa, dovranno programmare ladelle nuove attività tramite apposita ordinanza. Lunedì 15 giugno, comunque, dovrebbe essere il giorno X per ladi, scommesse e slot....

FraSottile : Dopo Alberto #Tomba mi aspetto l’intervento di Emilio Fede per la riapertura di casino e sale bingo durante #Natale - Agimegitalia : #DPCM di Natale, silenzio di #Governo e #Presidenti delle Regioni sulla #riapertura delle #sale #giochi, sale… - Agimegitalia : #DPCMdiNatale, silenzio di Governo e Presidenti delle Regioni sulla #riapertura delle sale #giochi, sale #scommesse… - twittopolis : RT @twittopolis: COVID. A Natale tutti in zona gialla. No a riapertura sale slot, scommesse e bingo - Coronav01802435 : RT @twittopolis: COVID. A Natale tutti in zona gialla. No a riapertura sale slot, scommesse e bingo -