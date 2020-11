Revenge porn, "Il reato non basta, sostenere le vittime e obbligare le piattaforme a rimuovere i video" (Di martedì 24 novembre 2020) Nuova proposta di legge di Laura Boldrini che fa appello al Parlamento: "Si faccia carico di dare risposte alle migliaia di donne le cui vite vanno in frantumi" Leggi su repubblica (Di martedì 24 novembre 2020) Nuova proposta di legge di Laura Boldrini che fa appello al Parlamento: "Si faccia carico di dare risposte alle migliaia di donne le cui vite vanno in frantumi"

Nuova proposta di legge di Laura Boldrini che fa appello al Parlamento: "Si faccia carico di dare risposte alle migliaia di donne le cui vite vanno in ...

Revenge porn, oltre mille inchieste a un anno dall'entrata in vigore del Codice Rosso

Sono oltre mille le indagini aperte in Italia per revenge porn, il reato che punisce la "diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti", a un anno dall'entrata in vigore del Codice ...

Sono oltre mille le indagini aperte in Italia per revenge porn, il reato che punisce la "diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti", a un anno dall'entrata in vigore del Codice ...