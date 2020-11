Rete Unica, Governo in pressing su Enel: “Progetto cruciale per l’Italia” (Di martedì 24 novembre 2020) I ministri Patuanelli e Gualtieri hanno inviato una lettera a Enel per sostenere la realizzazione del progetto della Rete Unica. ROMA – Il Governo spinge per la Rete Unica e lo fa indirizzando una lettera ai vertici di Enel. Patuanelli e Gualtieri: “Rete Unica fondamentale” La realizzazione del progetto della Rete Unica delle telecomUnicazioni favorirebbe la transizione tecnologica del Paese e l’attivazione dei fondi del Next Generation Eu, il cosiddetto recovery fund. I ministri dell’Economia, Roberto Gualtieri, e dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli hanno scritto una lettera inviata al presidente di Enel Michele Crisostomo e all’amministratore ... Leggi su newsmondo (Di martedì 24 novembre 2020) I ministri Patuanelli e Gualtieri hanno inviato una lettera aper sostenere la realizzazione del progetto della. ROMA – Ilspinge per lae lo fa indirizzando una lettera ai vertici di. Patuanelli e Gualtieri: “fondamentale” La realizzazione del progetto delladelle telecomzioni favorirebbe la transizione tecnologica del Paese e l’attivazione dei fondi del Next Generation Eu, il cosiddetto recovery fund. I ministri dell’Economia, Roberto Gualtieri, e dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli hanno scritto una lettera inviata al presidente diMichele Crisostomo e all’amministratore ...

