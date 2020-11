Rennes-Chelsea (martedì, ore 18:55): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 24 novembre 2020) Dopo tre giornate la situazione del gruppo E vede due corse separate: Siviglia e Chelsea, con sette punti a testa, in lotta per il primato ma con tre quarti di qualificazione già in tasca, Rennes a Krasondar appaiate a un punto e in lotta per il terzino, che concede chance di ripescaggio in Europa League. InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 24 novembre 2020) Dopo tre giornate la situazione del gruppo E vede due corse separate: Siviglia e, con sette punti a testa, in lotta per il primato ma con tre quarti di qualificazione già in tasca,a Krasondar appaiate a un punto e in lotta per il terzino, che concede chance di ripescaggio in Europa League. InfoBetting: Scommesse Sportive e

by_the_pool : RT @infobetting: Rennes-Chelsea (martedì, ore 18:55): formazioni, quote, pronostici - InfobettingOdds : RT @infobetting: Rennes-Chelsea (martedì, ore 18:55): formazioni, quote, pronostici - infobetting : Rennes-Chelsea (martedì, ore 18:55): formazioni, quote, pronostici - DailyPickster : Tres PICKS de la #Champions: 1. Lazio vs Zenit STAKE 1, CUOTA 1.80; 2. Rennes vs Chelsea STAKE 1, CUOTA 1.70; 3. PS… - zazoomblog : Rennes infuriato il tecnico Stephan attacca: “Contro il Chelsea decisioni arbitrali sfavorevoli” - #Rennes… -