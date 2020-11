Rennes-Chelsea 1-2, Giroud porta i Blues agli ottavi (Di martedì 24 novembre 2020) Partita pazzesca in Francia! Il Chelsea, prima si fa rimontare, ma poi, proprio al 90°, trova il gol partita con Giroud, che di testa porta la squadra di Lampard matematicamente agli ottavi di finale. Il risultato finale, Rennes-Chelsea 1-2, è dunque importantissimo per gli inglesi, che chiudono la pratica passaggio del turno con due gare di anticipo. LE FORMAZIONI DELLE DUE SQUADRE: Rennes (4-3-1-2): Gomis; Traoré, Da Silva, Nyamsi, Truffert; Lea Siliki (63° del Castillo), Nzonzi, Bourigeaud; Camavinga (78° Grenier); Guirassy (86° Niang), Doku. All. Stephan. Chelsea (4-2-3-1): Mendy; Azpilicueta, Zouma, Thiago Silva, Chilwell; Jorginho, Kovacic (76° Havertz); Hudson-Odoi (75° Ziyech), Mount (68° Kante), ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 24 novembre 2020) Partita pazzesca in Francia! Il, prima si fa rimontare, ma poi, proprio al 90°, trova il gol partita con, che di testala squadra di Lampard matematicamentedi finale. Il risultato finale,1-2, è dunque imntissimo per gli inglesi, che chiudono la pratica passaggio del turno con due gare di anticipo. LE FORMAZIONI DELLE DUE SQUADRE:(4-3-1-2): Gomis; Traoré, Da Silva, Nyamsi, Truffert; Lea Siliki (63° del Castillo), Nzonzi, Bourigeaud; Camavinga (78° Grenier); Guirassy (86° Niang), Doku. All. Stephan.(4-2-3-1): Mendy; Azpilicueta, Zouma, Thiago Silva, Chilwell; Jorginho, Kovacic (76° Havertz); Hudson-Odoi (75° Ziyech), Mount (68° Kante), ...

