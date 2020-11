Reinhold Messner d’accordo con il governo: “La montagna non è solo sci, giusto tenere le piste chiuse” (Di martedì 24 novembre 2020) “La montagna non è solo discesa. giusto tenere ora le piste chiuse“. A dirlo è l’alpinista Reinhold Messner che, in un’intervista a Repubblica, si è detto convinto che “aspettare gennaio per riaprire piste e impianti, se gli indici di contagio lo consentiranno, non è una scelta: è un dovere. Ma deve essere chiaro che la montagna, anche in inverno, resta un universo di libertà immenso, sicuro e ricco di opportunità. Si riducono la montagna, la neve e il turismo, all’industria degli impianti di risalita e ai caroselli sciistici”. “Chi vive nelle città, in Europa e in Italia, viene convinto che non ha senso il tempo libero in alta quota senza gli sci ai piedi su una seggiovia. Le Alpi e l’Europa – osserva il celebre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) “Lanon èdiscesa.ora lechiuse“. A dirlo è l’alpinistache, in un’intervista a Repubblica, si è detto convinto che “aspettare gennaio per riapriree impianti, se gli indici di contagio lo consentiranno, non è una scelta: è un dovere. Ma deve essere chiaro che la, anche in inverno, resta un universo di libertà immenso, sicuro e ricco di opportunità. Si riducono la, la neve e il turismo, all’industria degli impianti di risalita e ai caroselli sciistici”. “Chi vive nelle città, in Europa e in Italia, viene convinto che non ha senso il tempo libero in alta quota senza gli sci ai piedi su una seggiovia. Le Alpi e l’Europa – osserva il celebre ...

