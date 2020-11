Recovery fund, Von der Leyen: “L’Italia è sulla strada giusta”. Telefonata con Conte: “Siamo in stretto contatto” (Di martedì 24 novembre 2020) “Buona” Telefonata con Giuseppe Conte. Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, precisando di aver parlato anche della preparazione del Recovery plan italiano. “Siamo in stretto contatto, l’Italia è sulla buona strada“, scrive la presidente. Von der Leyan ha affrontato con Conte anche il tema del summit sulla salute del G20 che si terrà in Italia a primavera, e la cooperazione con i partner esterni sui flussi migratori, ha aggiunto nel tweet. Il presidente del Consiglio poco dopo ha twittato: “Ottimo scambio di vedute oggi con Ursula Von Der Leyen sul Global Health Summit in collegamento con il G20, coordinamento europeo delle misure sanitarie sul #Covid19 in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) “Buona”con Giuseppe. Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione Ue, Ursula von der, precisando di aver parlato anche della preparazione delplan italiano.incontatto, l’Italia èbuona“, scrive la presidente. Von der Leyan ha affrontato conanche il tema del summitsalute del G20 che si terrà in Italia a primavera, e la cooperazione con i partner esterni sui flussi migratori, ha aggiunto nel tweet. Il presidente del Consiglio poco dopo ha twittato: “Ottimo scambio di vedute oggi con Ursula Von Dersul Global Health Summit in collegamento con il G20, coordinamento europeo delle misure sanitarie sul #Covid19 in ...

