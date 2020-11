Rebus Europa League per il Napoli | al San Paolo arriva il Rijeka

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 24 novembre 2020) Una belva feritaall’appuntamento, ormai settimanale, dell’. La stagione sta prendendo una brutta piega fuori dal campo (non può esserci ottimismo per il ricorso relativo a Juve-) e soprattutto in campo, dove èta la seconda sconfitta interna consecutiva in campionato. I numeri dicono che ilnon è stato dominato né dal Sassuolo né dal Milan (le prime due della classifica), ma Rino Gattuso ha lasciato intendere che quel pizzico di superficialità e la mancanza di cattiveria, quest’ultima non una novità, stanno facendo la differenza. I rossoneri in particolare hanno un totem che si chiama Ibrahimovic, che tutti servono e seguono con rapidità e ferocia, anche perché capace di buttarla dentro sempre. Elementi come Theo Hernandez, Kessié, Bennacer hanno ...