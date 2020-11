Real Madrid, Casemiro: «Inter grande squadra con una forte tradizione» (Di martedì 24 novembre 2020) Il brasiliano Casemiro ha parlato dell’Inter, che affronterà domani con il Real Madrid Casemiro, centrocampista del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Uefa.com in vista della partita di Champions League contro l’Inter. «Sappiamo che il nostro è un girone difficile. Lo Shakhtar ha giocatori brasiliani di alta qualità. Il Borussia ha fatto molto bene in Germania; e l’Inter è una grande squadra, con una forte tradizione e un allenatore che ha le idee chiare. La partita d’andata? Sapevamo che non sarebbe stato facile, ma mentalmente siamo stati molto forti e concentrati sulla vittoria. E poi Rodrygo ha segnato il gol decisivo. Il lavoro mentale e la concentrazione che ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 novembre 2020) Il brasilianoha parlato dell’, che affronterà domani con il, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Uefa.com in vista della partita di Champions League contro l’. «Sappiamo che il nostro è un girone difficile. Lo Shakhtar ha giocatori brasiliani di alta qualità. Il Borussia ha fatto molto bene in Germania; e l’è una, con unae un allenatore che ha le idee chiare. La partita d’andata? Sapevamo che non sarebbe stato facile, ma mentalmente siamo stati molto forti e concentrati sulla vittoria. E poi Rodrygo ha segnato il gol decisivo. Il lavoro mentale e la concentrazione che ...

MatteoBarzaghi : Inter: Sensi ha ripreso a fare parte del lavoro con la squadra. Real Madrid: Benzema si allena ancora a parte e a q… - Inter : ? | 5 COSE ?? Dopo un match con la Nazionale ha scambiato la maglia con il suo idolo d'infanzia. Chi è? ????? In cuci… - ZZiliani : Era dall'aprile '89, quando il Milan battè 5-0 il Real Madrid di Hugo Sanchez e Butragueno, che in tv non si respir… - MarisciaFox : RT @marifcinter: Conte: 'Non abbiamo vie di scampo, è una finale per noi. Conosciamo il Real Madrid, la sua storia. Servirà una grande part… - Zcfnews : Champions League, gli arbitri di Inter-Real Madrid e Liverpool-Atalanta -