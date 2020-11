Real Madrid: Benzema salta l’Inter, il francese non convocato per la Champions (Di martedì 24 novembre 2020) Il Real Madrid dovrà fare a meno anche di Karim Benzema per il match contro l’Inter, valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. Il tecnico Zinedine Zidane, che doveva già fare i conti con l’assenza di Sergio Ramos, non ha convocato nemmeno l’attaccante francese, che si è allenato a parte per problemi di natura muscolare. L’incontro è in programma mercoledì 25 novembre alle ore 21. I convocati del Real Madrid Portieri: Courtois, Lunin y AltubeDifensori: Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo, Mendy, Víctor ChustCentrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Odegaard, IscoAttaccanti: Hazard, Asensio, Lucas Vázquez, Vinicius, Mariano, Rodrygo e Hugo Duro SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020) Ildovrà fare a meno anche di Karimper il match contro, valevole per la quarta giornata della fase a gironi diLeague 2020/2021. Il tecnico Zinedine Zidane, che doveva già fare i conti con l’assenza di Sergio Ramos, non hanemmeno l’attaccante, che si è allenato a parte per problemi di natura muscolare. L’incontro è in programma mercoledì 25 novembre alle ore 21. I convocati delPortieri: Courtois, Lunin y AltubeDifensori: Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo, Mendy, Víctor ChustCentrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Odegaard, IscoAttaccanti: Hazard, Asensio, Lucas Vázquez, Vinicius, Mariano, Rodrygo e Hugo Duro SportFace.

