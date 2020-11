Querele temerarie, l’europarlamentare Pignedoli (M5s): “Giornalisti europei quotidianamente messi a tacere, serve protezione speciale” (Di martedì 24 novembre 2020) “Sempre più spesso i giornalisti sono sotto attacco in Europa“. Comincia così l’intervento dell’europarlamentare pentastellata Sabrina Pignedoli, intervenuta durante il dibattito nella plenaria del Parlamento europeo sullo stato della libertà dei media tra gli stati membri. Pignedoli si concentra, in particolare, sul tema delle Querele temerarie, che “quotidianamente mettono a tacere i giornalisti nell’indifferenza generale”, ovvero, spiega, “cause per diffamazione senza fondamento con una richiesta esorbitante di risarcimento dei danni”. “Anche se poi il giornalista verrà assolto dovrà comunque pagarsi l’avvocato che deve fronteggiare studi legali di multinazionali o di politici importanti- sottolinea – La situazione diventa tanto più grave se si considera che sempre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) “Sempre più spesso i giornalisti sono sotto attacco in Europa“. Comincia così l’intervento delpentastellata Sabrina, intervenuta durante il dibattito nella plenaria del Parlamento europeo sullo stato della libertà dei media tra gli stati membri.si concentra, in particolare, sul tema delle, che “mettono ai giornalisti nell’indifferenza generale”, ovvero, spiega, “cause per diffamazione senza fondamento con una richiesta esorbitante di risarcimento dei danni”. “Anche se poi il giornalista verrà assolto dovrà comunque pagarsi l’avvocato che deve fronteggiare studi legali di multinazionali o di politici importanti- sottolinea – La situazione diventa tanto più grave se si considera che sempre ...

ilfattovideo : Querele temerarie, l’europarlamentare Pignedoli (M5s): “Giornalisti europei quotidianamente messi a tacere, serve p… - clikservernet : Querele temerarie, l’europarlamentare Pignedoli (M5s): “Giornalisti europei quotidianamente messi a tacere, serve p… - Noovyis : (Querele temerarie, l’europarlamentare Pignedoli (M5s): “Giornalisti europei quotidianamente messi a tacere, serve… - M5S_Europa : Si chiamano 'querele temerarie': cause per diffamazione ai #giornalisti, senza fondamento, con una richiesta esorbi… - MennonnaToTon : @MarcoMeo1 @FroioPietro @fattoquotidiano e su dai, e quando era sindaco la corte dei conti lo condannò per danno er… -

Ultime Notizie dalla rete : Querele temerarie Querele temerarie, l’europarlamentare Pignedoli (M5s): “Giornalisti europei quotidianamente messi… Il Fatto Quotidiano Quando una querela temeraria è una spada di Damocle che ti insidia da oltre 20 anni

I giornalisti che raccontano abusi, corruzione, mafia e, in generale, il ‘potere’ in apparenza ‘lecito’, sia dal fronte interno che internazionale, sono sempre più oggetto di cause per ...

Bando per un addetto alla comunicazione al Comune di Capaccio Paestum: “è una farsa”

Cisal attacca: "Esclusi i giornalisti giornalisti, deciso già il vincitore. Surreale il silenzio di Ordine e sindacato di categoria in Campania".

I giornalisti che raccontano abusi, corruzione, mafia e, in generale, il ‘potere’ in apparenza ‘lecito’, sia dal fronte interno che internazionale, sono sempre più oggetto di cause per ...Cisal attacca: "Esclusi i giornalisti giornalisti, deciso già il vincitore. Surreale il silenzio di Ordine e sindacato di categoria in Campania".