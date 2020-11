Quattro parole in croce per descrivere Jan Fabre (Di martedì 24 novembre 2020) Tutto chiuso. Cinema e teatri, musei e gallerie d’arte. Fiere d’arte e fiere del libro, rimandate sine die. E i guasti del maledetto virus colpiscono anche colossi dell’editoria, come accaduto alla collana Grandi Opere della UTET, storica editrice torinese a cui dobbiamo magnifiche collezioni di classici di ogni arte, di diverse scienze, trattati, enciclopedie e una tradizione di dizionari, dal Tommaseo-Bellini al Battaglia al De Mauro, che hanno pochi rivali al mondo. Chiusa e in questo caso per sempre. Eppure la pubblicazione di libri come la produzione di opera d’arte fortunatamente non si spegne. Parallelo42 di Pescara nata nel 2010 per dare vita a una serie di volumi concepiti come monografie d’artista manda orw in libreria Smoking Stella è dedicata all’opera di Jan Fabre (Anversa, 1958). Fabre stesso l’ha concepita come una raccolta di i testi ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 24 novembre 2020) Tutto chiuso. Cinema e teatri, musei e gallerie d’arte. Fiere d’arte e fiere del libro, rimandate sine die. E i guasti del maledetto virus colpiscono anche colossi dell’editoria, come accaduto alla collana Grandi Opere della UTET, storica editrice torinese a cui dobbiamo magnifiche collezioni di classici di ogni arte, di diverse scienze, trattati, enciclopedie e una tradizione di dizionari, dal Tommaseo-Bellini al Battaglia al De Mauro, che hanno pochi rivali al mondo. Chiusa e in questo caso per sempre. Eppure la pubblicazione di libri come la produzione di opera d’arte fortunatamente non si spegne. Parallelo42 di Pescara nata nel 2010 per dare vita a una serie di volumi concepiti come monografie d’artista manda orw in libreria Smoking Stella è dedicata all’opera di Jan(Anversa, 1958).stesso l’ha concepita come una raccolta di i testi ...

Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Devo fare i complimenti ai ragazzi per la reazione, siamo riusciti a fare quattro gol e a rimo… - HuffPostItalia : Quattro parole in croce per descrivere Jan Fabre - NicoCusimano1 : RT @joem5s: SONO EMOZIONANTI ?? Quattro giorni fa è stato arrestato il presidente del consiglio regionale calabrese, Domenico Tallini?? di Fo… - aldaboram : RT @blunoneuncolore: Quale inane ilarità ti coglie quando d'improvviso comprendi che la poesia non è quelle quattro parole semibucoliche e… - blunoneuncolore : Quale inane ilarità ti coglie quando d'improvviso comprendi che la poesia non è quelle quattro parole semibucoliche… -

Ultime Notizie dalla rete : Quattro parole Quattro parole chiave per disegnare un'idea di giustizia | il manifesto Il Manifesto A 16 anni Charli Grace D'Amelio è la regina di TikTok: 100 milioni di fan

Americana, è la prima al mondo a raggiungere il traguardo sulla piattaforma di video più famosa. La sorella 19enne è a metà strada ...

L’edicola «cantante» di Giorgio e Bianca contro la solitudine

Il musicista che ha lavorato al fianco di Anna Oxa e di Fiorello affianca la madre e la moglie che lavorano nel chiosco dei giornali e suona e canta per i clienti ...

Americana, è la prima al mondo a raggiungere il traguardo sulla piattaforma di video più famosa. La sorella 19enne è a metà strada ...Il musicista che ha lavorato al fianco di Anna Oxa e di Fiorello affianca la madre e la moglie che lavorano nel chiosco dei giornali e suona e canta per i clienti ...