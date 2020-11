Quasi tre denunce al giorno per revenge porn. Nel lockdown +11% di maltrattamenti in casa (Di martedì 24 novembre 2020) Ottanta condanne, Quasi 4mila procedimenti in corso. Mille di questi riguardano il revenge porn, denunciato Quasi da tre persone al giorno. E, ancora, molte inchieste partite dopo le denunce di donne che hanno subito maltrattamenti in famiglia durante il lockdown. Quando mentre i reati di violenza sessuale di gruppo e stalking diminuivano, tra le mura di casa tante donne subivano abusi. A poco più di un anno dall’entrata in vigore della legge sul Codice Rosso, e alla vigilia della giornata contro la violenza sulle donne, il ministro Alfonso Bonafede ha presentato un rapporto sull’applicazione del pacchetto di norme varato a luglio 2019. Erano i tempi del primo governo Conte e la legge fu fortemente voluta, oltre che dal Guardasigilli, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 24 novembre 2020) Ottanta condanne,4mila procedimenti in corso. Mille di questi riguardano il, denunciatoda tre persone al. E, ancora, molte inchieste partite dopo ledi donne che hanno subitoin famiglia durante il. Quando mentre i reati di violenza sessuale di gruppo e stalking diminuivano, tra le mura ditante donne subivano abusi. A poco più di un anno dall’entrata in vigore della legge sul Codice Rosso, e alla vigilia della giornata contro la violenza sulle donne, il ministro Alfonso Bonafede ha presentato un rapporto sull’applicazione del pacchetto di norme varato a luglio 2019. Erano i tempi del primo governo Conte e la legge fu fortemente voluta, oltre che dal Guardasigilli, ...

Sono 177 i femminicidi avvenuti in Toscana nel periodo che va dal 2006 al 2019, una media di 12,6 l’anno. Praticamente più di uno al mese FIRENZE - Sono 177 i femminicidi avvenuti in Toscana nel perio ...

Violenza contro le donne: Save the Children, il 70% delle ragazze ha subito molestie e apprezzamenti sessuali

Violenza contro le donne: Save the Children, adolescenti sempre più consapevoli, ma gli stereotipi di genere restano ancora molto forti e condizionano i loro comportamenti sin dalle prime relazioni. I ...

