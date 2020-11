Quanto sarà sicuro il vaccino contro il nuovo coronavirus, una volta approvato? (Di martedì 24 novembre 2020) (foto: National Cancer Institute/Unsplash)Il dibattito mediatico sui vaccini anti Covid-19 a tratti sembra essere diventato un quizzone all’esperto, del tipo “ma lei lo farebbe o no il vaccino?”. Una domanda trabocchetto che di fatto presta sempre il fianco a polemiche, sia con il sì che con il no. Con da un lato la necessità di concedere alla scienza e alle autorità il giusto tempo per tutte le doverose valutazioni – tempo che, peraltro, è già stato compresso Quanto più possibile – e dall’altro il tema di non essere tacciati di affinità con il mondo NoVax o di tendenze complottiste. Naturalmente, se la risposta alla domanda può essere articolata in più di un monosillabo, la faccenda è piuttosto chiara. Di certo non possiamo accontentarci e cantare vittoria solo sulla base degli annunci mediatici fatti dalle case farmaceutiche nelle ultime settimane. E ... Leggi su wired (Di martedì 24 novembre 2020) (foto: National Cancer Institute/Unsplash)Il dibattito mediatico sui vaccini anti Covid-19 a tratti sembra essere diventato un quizzone all’esperto, del tipo “ma lei lo farebbe o no il?”. Una domanda trabocchetto che di fatto presta sempre il fianco a polemiche, sia con il sì che con il no. Con da un lato la necessità di concedere alla scienza e alle autorità il giusto tempo per tutte le doverose valutazioni – tempo che, peraltro, è già stato compressopiù possibile – e dall’altro il tema di non essere tacciati di affinità con il mondo NoVax o di tendenze complottiste. Naturalmente, se la risposta alla domanda può essere articolata in più di un monosillabo, la faccenda è piuttosto chiara. Di certo non possiamo accontentarci e cantare vittoria solo sulla base degli annunci mediatici fatti dalle case farmaceutiche nelle ultime settimane. E ...

EnricoLetta : È impressionante la crescita di #fiducia nei confronti dell’UE. Negli ultimi due anni allo stesso sondaggio ben un… - BaronBluet : e non m’importa quanto ci vorrà, ma se sarà necessario verrò a prenderti io - grigiocemento : @mihirdjin Per quanto mi faccia incazzare, è (e sarà) così. - SABY98210534 : Caricabatterie wireless #Aquista - Carlo64A : @PazuDaemon @matteosalvinimi @LaZanzaraR24 @GiorgiaMeloni Probabilmente non sarà obbligatorio, solo che non ti rinn… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto sarà Riapertura scuole, Miozzo del Cts: «Apriamo o per i ragazzi sarà un massacro» Corriere della Sera