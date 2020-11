Quanto guadagna Mark Zuckerberg: stipendio e patrimonio del miliardario (Di martedì 24 novembre 2020) Nonostante la giovane età, l’inventore di Facebook Mark Zuckerberg compare ormai da un decennio nei primi posti delle classifiche sugli uomini più ricchi e influenti al mondo. Mark Zuckerberg: il primo miliardo a soli 20 anni Mark Zuckerberg, nato 36 anni fa (classe 1984) in una cittadina dello stato di New York, è noto principalmente per aver creato Facebook, il più noto social network del mondo, quando era solo uno studente dell’Università di Harvard. L’esordio di Facebook risale al 2004, all’epoca era una sorta di annuario interattivo che in breve tempo, però, assunse un ruolo importante nella vita sociale del campus. Il suo scopo era quello di permettere agli studenti di rintracciarsi e quindi mettersi in contatto tra loro. I confini della piattaforma non ci misero ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 24 novembre 2020) Nonostante la giovane età, l’inventore di Facebookcompare ormai da un decennio nei primi posti delle classifiche sugli uomini più ricchi e influenti al mondo.: il primo miliardo a soli 20 anni, nato 36 anni fa (classe 1984) in una cittadina dello stato di New York, è noto principalmente per aver creato Facebook, il più noto social network del mondo, quando era solo uno studente dell’Università di Harvard. L’esordio di Facebook risale al 2004, all’epoca era una sorta di annuario interattivo che in breve tempo, però, assunse un ruolo importante nella vita sociale del campus. Il suo scopo era quello di permettere agli studenti di rintracciarsi e quindi mettersi in contatto tra loro. I confini della piattaforma non ci misero ...

Ultime Notizie dalla rete : Quanto guadagna Quanto guadagna la Ferrari se arriva terza nel Mondiale 2020 Sport Fanpage Flachi: “Per guadagnare quanto Vlahovic io ho dovuto segnare sessanta gol. Ribery? Sembra che non veda l’ora di andarsene”

Anche Vlahovic deve fare di più, si assenta troppo durante la partita. La Fiorentina ha un ritmo troppo basso, se vai piano vai in confusione contro qualsiasi avversario. Contro il Milan rischiamo dav ...

Fifa 21 fa ricco Beckham: contratto da 45 milioni, mai guadagnato tanto da calciatore

L’ex campione del Manchester United e della Nazionale inglese, David Beckham, ha firmato un contratto di 3 anni con la EA Sports ...

Anche Vlahovic deve fare di più, si assenta troppo durante la partita. La Fiorentina ha un ritmo troppo basso, se vai piano vai in confusione contro qualsiasi avversario. Contro il Milan rischiamo dav ...L'ex campione del Manchester United e della Nazionale inglese, David Beckham, ha firmato un contratto di 3 anni con la EA Sports ...