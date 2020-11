Puglia, M5s verso la vicepresidenza del Consiglio regionale (Di martedì 24 novembre 2020) BARI - Tra la maggioranza del governatore Michele Emiliano e i 5Stelle è stato raggiunto un accordo di massima che prevede l'elezione di Loredana Capone (Pd) alla presidenza dell'Assemblea pugliese e ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 24 novembre 2020) BARI - Tra la maggioranza del governatore Michele Emiliano e i 5Stelle è stato raggiunto un accordo di massima che prevede l'elezione di Loredana Capone (Pd) alla presidenza dell'Assemblea pugliese e ...

Oggi quattro consiglieri regionali del M5s su cinque, assente l'ex sfidante di Emiliano, Antonella Laricchia, hanno incontrato il governatore rieletto ...

Aiuti alimentari, Macina (M5S): “3,2 milioni di euro ai comuni della provincia di Brindisi”

ROMA – “Ai comuni della provincia di Brindisi sarà erogato nei prossimi giorni un totale di 3,2 milioni di euro perché mettano a disposizione aiuti e buoni alimentari in favore delle persone in maggio ...

